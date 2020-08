Strage Bologna: Idea-Cambiamo, via segreto su atti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia del quarantesimo anniversario della strage di Bologna "rinnoviamo l’appello già formulato in occasione della ricorrenza del disastro di Ustica: le istituzioni aiutino l’Italia a riconciliarsi con la propria storia e lo facciano attraverso un contributo di trasparenza e conoscenza". Lo dichiarano i senatori di Idea e Cambiamo Massimo Berutti, Gaetano Quagliariello e Paolo Romani. "Via il segreto dagli archivi - sottolineano -. Facciamo in modo che almeno un anniversario così significativo non si riduca a una dimostrazione di retorica ma segni un passo avanti verso la piena luce su pagine drammatiche della nostra storia nazionale". (segue) (Com)