Strage Bologna: Idea-Cambiamo, via segreto su atti (2)

- Per i tre senatori, "non si possono onorare davvero le vittime se allo stesso tempo si nega la conoscenza di atti e documenti potenzialmente rilevantissimi con il perdurare di un segreto ormai a dir poco anacronistico, che lo stesso Copasir ha invitato a rimuovere. Tra gli archivi delle commissioni parlamentari d’inchiesta e gli archivi degli apparati di sicurezza - ricordano - vi è un patrimonio di informazioni che le indiscrezioni fin qui circolate prefigurano di capitale importanza per la ricostruzione di un contesto storico di relazioni internazionali caratterizzato da eventi e tensioni fin qui evidentemente sottovalutati. Il faro deve essere la verità e le istituzioni facciano la loro parte”. (Com)