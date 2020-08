Decreto Sicurezza: De Petris (Leu), accordo maggioranza buon punto partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, in una nota afferma: "il lavoro fatto in maggioranza sui dl Sicurezza ha portato a un buon punto di partenza. Ora è fondamentale non perdere altro tempo, portare la proposta al confronto con le autonomie locali e subito dopo al cdm per il varo delle modifiche. Quei decreti ingiusti e feroci devono essere radicalmente modificati. Dopo un anno di discussioni è arrivato il momento di voltare pagina". (com)