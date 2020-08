Iran-Iraq: Rohani telefona a Salih, necessario espandere le relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha sottolineato la necessità di espandere le relazioni tra Iran e Iraq e anche di accelerare l'attuazione degli accordi, durante una telefonata con l'omologo iracheno, Barham Salih. Lo riferisce oggi il quotidiano "Tehran Times". "La Repubblica islamica dell'Iran è determinata a sviluppare relazioni globali con l'Iraq ed è pronta a cooperare e trasferire le sue esperienze nel paese nella lotta contro il coronavirus", ha detto Rohani. Il capo dello Stato iraniano ha definito la recente visita del primo ministro iracheno, Mustafa al-Kadhimi, in Iran come "positiva". Kadhimi ha visitato Teheran il 21-22 luglio per discutere dei legami tra Iran e Iraq. Il primo ministro iracheno ha incontrato un certo numero di alti funzionari iraniani tra cui Rohani, la Guida suprema della rivoluzione islamica, l'ayatollah Ali Khamenei, e il presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.(Res)