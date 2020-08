Austria: dipendente della cancelleria positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato registrato il primo caso di positività di coronavirus all’interno della cancelleria austriaca. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Apa”, si tratta di un impiegato che avrebbe contratto il virus in ambiente privato e non nello svolgimento della attività professionale. Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, che viene regolarmente sottoposto a test, non è entrato in contatto direttamente col soggetto positivo. Mentre i tamponi effettuati ai dipendenti che lavorano abitualmente con l’impiegato sono risultati negativi. e sono risultate negative. (Geb)