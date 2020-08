Coronavirus: Catalfo, con cig salvaguardati 5 milioni posti lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati diffusi due giorni fa dall’Istat sugli effetti che la pandemia ha avuto sul mercato del lavoro in Italia "ci impongono e ci spingono a fare presto e bene per mettere in campo tutte le misure necessarie a far ripartire il Paese". Lo afferma il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo su Facebook. "Come governo, con i provvedimenti varati finora - sottolinea - abbiamo costruito un argine per garantire una protezione sociale a milioni di lavoratori e, più in generale, di cittadini. Per la Banca centrale europea, ad esempio, senza l’ampliamento della rete degli ammortizzatori sociali il tasso di disoccupazione sarebbe potuto arrivare al 25 per cento; secondo la Uil, con la Cig Covid sono stati salvaguardati 5 milioni di posti di lavoro". (segue) (Rin)