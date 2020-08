Coronavirus: Catalfo, con cig salvaguardati 5 milioni posti lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso - sottolinea - dobbiamo progettare il prossimo futuro e sono già al lavoro per questo. I primi numeri a disposizione mostrano dei segnali di ripresa. Infatti, secondo i dati provvisori delle Comunicazioni obbligatorie sui contratti attivati e su quelli cessati nel comparto privato, fra inizio giugno ed inizio luglio sono state create 85 mila posizioni di lavoro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando la lieve tendenza al miglioramento registrata dalla fine di giugno. In più, ieri il Bollettino del Sistema informativo Excelsior (realizzato da Unioncamere e Anpal) ha parlato di circa 200 mila assunzioni previste dalle imprese ad agosto". (segue) (Rin)