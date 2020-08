Scuola: comune Gaeta, lunedì bando per nido d'infanzia anno 2020-2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Gaeta si sta adoperando per rendere possibile la riapertura a settembre dei servizi per l’infanzia, nel rispetto delle norme per la sicurezza delle bambine e dei bambini, puntando sulla qualità del progetto educativo. Lo affermano in una lettera, il sindaco Cosmo Mitrano, l’assessora Lucia Maltempo e la dirigente Annamaria De Filippis, rivolgendosi alle famiglie dei bambini già iscritti e che si iscriveranno al servizio del Nido di Gaeta, per renderle partecipi dell’impegno e delle decisioni che l’Amministrazione comunale ha assunto e sta assumendo per fronteggiare il delicato momento. "Abbiamo deciso di prendere in mano la situazione e colmare i vuoti normativi finché non giungeranno ulteriori specifiche di indirizzo sul concreto da farsi. Assumiamo in capo a noi l’onere di precisare quanto ancora non dettagliatamente normato e lo facciamo determinando linee guida comunali, riassuntive, integrative ed esplicative nella definizione di tempistiche e modalità organizzative dell’avvio del servizio. Il nostro intento è di non lasciare al caso e all’approssimazione ciò che riguarda i servizi educativi per i più piccoli, consapevoli, come siamo, delle preoccupazioni generate da un quadro normativo poco chiaro e frammentato che aumenta le ansie e le incertezze per il futuro sulla concreta possibilità di un rientro alla normalità. Le famiglie devono poter contare su un servizio così importante", si legge nella lettera. (segue) (Com)