Italia-Marocco: telefonata Di Maio-Bourita, focus relazioni bilaterali e Libia

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo del Marocco, Nasser Bourita. Lo riferisce una nota della Farnesina. La cordiale conversazione si è focalizzata sui rapporti bilaterali e sulla situazione in Libia. Di Maio ha espresso il proprio apprezzamento per il ruolo del Marocco quale partner strategico per l’Italia da una prospettiva politica, economica e culturale, e ha confermato la volontà di approfondire ulteriormente la proficua cooperazione bilaterale tra Roma e Rabat, richiamando il percorso politico avviato con la Dichiarazione congiunta sul partenariato strategico multidimensionale sottoscritta il primo novembre scorso. In particolare, la consolidata presenza di imprese italiane nel tessuto produttivo marocchino costituisce un' ottima base per intensificare ulteriormente la cooperazione economica, con speciale riferimento ai comparti ad alto contenuto di innovazione e tecnologia. Nell’esaminare gli ultimi sviluppi della situazione in Libia, il ministro Di Maio ha ribadito l’importanza della collaborazione con Rabat su questo dossier, sottolineando come il Marocco possa apportare un significativo valore aggiunto alla soluzione politica della crisi in corso nel Paese. Il ministro Di Maio ha infine ricordato come, nella prospettiva di una soluzione negoziata della crisi libica, l’Italia persegua oggi due priorità: il raggiungimento di un cessate il fuoco duraturo e la rapida ripresa della produzione petrolifera.(Res)