Lavoro: operatori sanità privata protestano a Roma, sindacati "contratto atteso da 14 anni" (2)

- "Abbiamo apprezzato le dichiarazioni della Regione Lazio per la ripresa immediata delle trattative, ma dalle istituzioni ci aspettiamo molto di più - proseguono Cenciarelli, Chierchia e Bernardini -. Gli operatori della sanità privata svolgono servizio pubblico, di cura e assistenza, in strutture finanziate dal sistema sanitario regionale. Bisogna intervenire sulle regole di accreditamento: niente risorse dei contribuenti per chi non rispetta gli impegni, niente accreditamento per chi non è in regola con i contratti, niente spazio per chi disconosce il valore del lavoro e dei servizi alla salute. Quello di oggi è solo l'inizio. Il caldo torrido non ci spaventa, il nostro sdegno e la nostra determinazione saranno molto più infuocati. Anche perché ne va della tenuta del sistema sanitario. Non ci fermeremo fino a che l'accordo non sarà onorato con la firma del nuovo contratto. Cioè finché i lavoratori del privato accreditato - concludono i sindacati - non avranno ciò che spetta loro: salario, tutele, riconoscimento delle professionalità". (Rer)