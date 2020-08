Milano: Gelmini (FI), da Sala solo slogan, centrodestra vuol far rinascere città da periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Frasi ad effetto, slogan, e il solito occhiolino ai radical chic. Beppe Sala prepara sua sua ricandidatura e promette 'per Milano un futuro verde'. Con la sua intervista di oggi al 'Corriere della Sera' il sindaco dimostra di voler perseverare nei suoi errori". Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e consigliere comunale a Milano, commenta così in una nota l'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera dal sindaco di Milano, che - attacca Gelmini - "ha trasformato il capoluogo lombardo nella città della Ztl. Esistono il centro, il Duomo, la galleria Vittorio Emanuele, il bellissimo bosco verticale. E poi ci sono le periferie e l'hinterland, abbandonati al loro destino, con un palese problema legato alla sicurezza dei cittadini, al degrado dei quartieri, alla criminalità e all'illegalità diffusa". "Ecco, il centrodestra che si candida a governare Milano partirà da tutto ciò che Sala ha dimenticato in questi anni: solo così la città potrà davvero rinascere", conclude l'azzurra. (com)