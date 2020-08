Libano: Del Col (Unifil), Esercito deciso nell'impegno su risoluzione 1701 nonostante sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito libanese è rimasto saldo, nonostante le numerose sfide, nel proprio impegno verso la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1701, lavorando fianco a fianco con la missione di interposizione dell'Onu nel Libano del sud (Unifil) per mantenere la stabilità nell'area. Lo ha scritto su Twitter l'Head of Mission e Force Commander di Unifil, generale Stefano Del Col, in occasione del 75mo anniversario dell'Esercito. "Congratulazione ai nostri partner strategici", ha aggiunto l'alto ufficiale italiano.(Res)