Roma: Raggi, torna Tiberis con spazi raddoppiati e misure anti contagio

- Torna anche quest'anno Tiberis, l’area attrezzata realizzata sulla riva del Tevere all'altezza di ponte Marconi. Lo scrive, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Tiberis 2020 è stata pensata per chi è in città e vuole prendere il sole o rilassarsi d'estate. Si tratta di uno spazio pubblico, a ingresso gratuito, dotato di sdraio, ombrelloni, fontane rinfrescanti e nebulizzatori. Quest’anno, vista l’emergenza coronavirus, per garantire la sicurezza di tutti i visitatori abbiamo raddoppiato l’area prato e previsto alcune misure come un sistema di gestione degli ingressi, un’app per valutare quante persone si trovano all’interno, e un servizio di pulizia continua di tutte le strutture. Con particolare attenzione ai lettini, le sedie ed i bagni", ha aggiunto la prima cittadina di Roma. "Sarà possibile accedere all’area dalle 9 alle 19.30, ogni giorno, tranne il lunedì. Tiberis non è solo una 'spiaggia': è uno spazio di socialità, un luogo di svago per i più piccoli, un posto dove poter fare sport in modo totalmente gratuito grazie ai campi da beach-volley. Un progetto che abbiamo deciso quest’anno di ampliare con gli stabilimenti urbani nei parchi di Roma, creando così nuove realtà come Tiberis in altri punti della nostra città", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)