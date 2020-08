Trasporto aereo: Russia, dal 15 agosto riprendono i voli per la Svizzera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia riprenderà i voli da e per la Svizzera a partire dal 15 agosto. Lo ha confermato il Centro per la risposta al Covid-19 della Federazione. "Il Centro di risposta alle crisi per la prevenzione dell'importazione e della diffusione della nuova infezione da coronavirus nella Federazione russa ha deciso di riprendere reciprocamente il traffico aereo internazionale con la Confederazione svizzera lungo la rotta Mosca - Ginevra - dal 15 agosto 2020", si legge in un comunicato. I voli verranno effettuati una volta alla settimana, ha aggiunto il centro di risposta.(Rum)