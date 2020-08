Lavoro: Pd Lazio, solidarietà a lavoratori della sanità privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Pd Lazio ha partecipato, questa mattina, al presidio indetto da Cgil, Cisl, Uil al San Carlo di Nancy a Roma, per esprimere solidarietà e vicinanza ai lavoratori della sanità privata e per chiedere subito il rinnovo del contratto nazionale di lavoro che la categoria attende da 12 anni. "È inaccettabile l'arroganza e la prepotenza che Aiop ed Aris stanno dimostrando. Non si illuda nessuno, nessun ricatto alle Istituzioni sarà consentito. Auspichiamo che Aiop ed Aris scendano a più miti consigli, tornino a sedersi al tavolo e mostrino più rispetto per i loro lavoratori rinnovando finalmente il contratto nazionale". Lo affermano in una nota Enzo Foschi, vicesegretario Pd Lazio, Valeria Baglio responsabile sanità Pd Lazio e Marco Ricci, coordinatore circoli sanità Pd Lazio. (Com)