Abruzzo: recuperati i due escursionisti romani bloccati sul Gran Sasso (3)

- Il Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo ricorda le norme da seguire per effettuare escursioni in sicurezza. "Occorre innanzitutto - precisa Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo - una adeguata preparazione fisica; bisogna occorre comunicare il luogo dell'escursione e il presunto orario di rientro; scegliere abbigliamento e attrezzature tecniche idonei alla destinazione; portare sempre il cellulare e una piccola dotazione di primo soccorso; controllare sempre il meteo prima di affrontare un'escursione o una scalata; studiare i percorsi e avere le cartine della zona scelta per l'escursione; portare bevande ed alimenti idonei; se non si ha esperienza, affidarsi alle guide alpine o agli accompagnatori di media montagna. Scaricare inoltre l'App Georesq per essere localizzati, che è gratuita per soci del Cai; in caso di necessità chiamare il 118 e attivare il Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo". (Gru)