Milano: Fidanza (Fd'I), Sala auspica "futuro verde", ci batteremo perché non sia più rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sala continua il balletto sulla sua ricandidatura e dice che, se ci sarà, auspica che sia una 'ricandidatura collettiva'. A forza di frequentare l'estrema sinistra amica dei centri sociali anche le ricandidature a Milano sono diventate 'collettive'". Così in una nota l'europarlamentare milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commenta le dichiarazioni rese dal sindaco Beppe Sala in un'intervista concessa al Corriere della Sera. "Poi - prosegue Fidanza - pronostica per Milano un 'futuro verde', il che vuol dire proseguire con le scelte ideologiche su traffico e mobilità che hanno creato già troppi disagi ai milanesi. Disagi che si sommano alla totale latitanza dell'amministrazione sul fronte sicurezza e legalità, con la città allo sbando tra movida selvaggia e violenze in ogni quartiere". "L'insoddisfazione dei milanesi aumenta e questo ci fa ben sperare: in attesa di capire se il futuro di Milano sarà più o meno verde, ci sono concrete possibilità che non sia più rosso. E noi ci batteremo per questo", conclude l'europarlamentare di Fratelli d'Italia. (com)