Carceri: Cirielli (Fd'I), Garante non dia lezioni alle forze di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di polizia non hanno bisogno di "lezioni da parte del Garante nazionale: vanno solo ringraziate per il lavoro che svolgono ogni giorno, in condizioni davvero difficili, per colpa delle scellerate politiche del governo Pd-M5s". Lo dichiara il Questore della Camera Edmondo Cirielli (FdI): "Nessuno nega che gli episodi di Torino e di Piacenza, qualora fossero accertati, siano gravi e da condannare. E se qualcuno tra il personale in divisa ha commesso dei reati andrà sicuramente punito. Ma sono casi isolati che riguardarebbero poche decine di unità su un comparto che ha 300 mila persone; è inaccettabile che si faccia di tutta l'erba un fascio. Le Forze di polizia - aggiunge Cirielli - sono formate da uomini e donne che rischiano quotidianamente la vita per garantire la sicurezza e la legalità nella nostra Patria". (segue) (com)