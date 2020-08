Coronavirus: nel Lazio da Sicilia 388 migranti, assessore "ripensare a sistema accoglienza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I trasferimenti dei migranti dalla Sicilia nel Lazio sono saliti a 388. "Il sistema di accoglienza e controllo va ripensato per il Covid. Non può essere lo stesso di prima". Lo afferma sul portale Salute Lazio l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D'Amato. Fino a ieri, dall'isola di Lampedusa, erano arrivati nel Lazio 334 migranti, e di questi 15 sono risultati positivi e 9 si sono resi irreperibili. "Così il meccanismo non può funzionare. Si rischia di sovraccaricare il sistema sanitario già sotto pressione da mesi", aveva già commentato l'assessore D'Amato. (Rer)