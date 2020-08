© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i nuovi casi nelle province del Lazio si registrano sei nuovi positivi nelle ultime 24 ore e riguardano tutti la Asl di Latina: cinque casi sono contatti del dipendente del chiosco sulla spiaggia a Sabaudia per il quale è in corso l’indagine epidemiologica. Un caso riguarda un uomo di nazionalità indiana individuato ai test sulla comunità Sikh. Si legge sul portale Salute Lazio. (Rer)