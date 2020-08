Migranti: Di Maio, Europa deve rispondere concretamente, non perdere tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dei migranti "servono serietà e massimo impegno. Ci sono delle regole in Italia che vanno rispettate. Anche l’Europa deve rispondere concretamente. Non c’è tempo da perdere". Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "Il governo è compatto e sta lavorando per fronteggiare il fenomeno migratorio. Con il ministero dell’Interno stiamo analizzando ogni dettaglio", ha affermato il titolare della Farnesina. Di Maio ha aggiunto: "Abbiamo le idee chiare, non servono slogan o urla, ma bisogna agire con determinazione. Per questo stiamo già lavorando a un piano specifico che prevede di fermare le partenze dal Paese d’origine; un nuovo accordo di cooperazione migratoria (sequestrare e mettere fuori uso i gommoni); rimpatri più veloci, anche via nave e non solo in aereo; riattivare la redistribuzione dei migranti in tutta Europa; fermare i fondi per la cooperazione se non c’è collaborazione con l’Italia", ha chiarito. (Res)