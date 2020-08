Trasporto aereo: coronavirus, Kuwait blocca voli commerciali con 31 paesi tra cui Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait ha vietato i voli commerciali verso 31 paesi, tra cui l'Italia, considerati ad alto rischio in merito alla diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato oggi la Direzione generale dell'aviazione civile. Gli altri paesi coinvolti dalla misura sono: India, Pakistan, Egitto, Filippine, Libano, Sri Lanka, Cina, Iran, Brasile, Messico, Italia e Iraq. Oggi il Kuwait ha ripreso parzialmente i voli commerciali. Secondo le autorità locali, l'aeroporto internazionale del Kuwait potrebbe raggiungere un'operatività del 30 per cento a partire da oggi. Il Kuwait, che ha registrato quasi 67.000 casi di contagio e oltre 400 morti, ha avviato un piano in cinque fasi all'inizio di giugno per revocare gradualmente le restrizioni imposte per frenare la diffusione del virus. Nel paese rimane in vigore un coprifuoco parziale. (Res)