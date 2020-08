Ue: Pd, su Recovery fund bene sostegno trasversale a occupazione femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche, Cecilia D'Elia, in una nota afferma: "Le democratiche sono intervenute ripetutamente e in maniera determinata per promuovere l'utilizzo del Recovery Fund a sostegno dell'occupazione femminile e di investimenti nelle infrastrutture sociali per superare il divario di genere, in Europa e in Italia, nelle istituzioni e con le associazioni. E' bene che altre autorevoli donne delle istituzioni, di diversi schieramenti politici, condividano questa battaglia. L'Italia ha bisogno del cambiamento che portano le donne, insieme siamo più forti e noi continueremo a fare la nostra parte". (com)