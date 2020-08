Incendi: ordinanza sindaco L'Aquila, solo soccorritori specializzati e autorizzati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho assunto questa iniziativa - spiega il sindaco Biondi - per evitare che cittadini non adeguatamente preparati e attrezzati, seppur motivati dalle migliori intenzioni, si addentrino nelle aree colpite dagli incendi, rischiando di pregiudicare la propria incolumità e quella dei soccorritori. Da ormai 48 ore sono a lavoro mezzi e uomini preparati e addestrati per questo tipo di emergenze: la situazione è complessa e non ci può essere spazio per improvvisazioni". (com)