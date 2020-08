Libano: presidente Aoun, il paese ha quattro nemici e si difenderà da Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano ha quattro nemici a livello interno e si difenderà da qualsiasi attacco israeliano. Lo ha dichiarato oggi il presidente libanese, Michel Aoun, in occasione della Giornata dell'esercito. “Israele ha incrementato le violazioni della risoluzione 1701 e gli attacchi contro il Libano. Pur sottolineando la nostra disponibilità a rispettare questa risoluzione e a risolvere le controversie sotto il patrocinio delle Nazioni Unite, ci impegniamo anche a difendere noi stessi, la nostra terra, l'acqua e la nostra sovranità e non vi sarà alcuna clemenza in questo", ha affermato Aoun. (segue) (Res)