Libano: presidente Aoun, il paese ha quattro nemici e si difenderà da Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione interna, Aoun ha affermato che il Libano ha "quattro nemici". “Il primo nemico del Libano è la corruzione dilagante nelle istituzioni e in molte mentalità. Stiamo combattendo ferocemente, ma i passi verso l'eradicazione sono in corso, anche se lentamente", ha detto il presidente. Per Aoun il secondo nemico è rappresentato da "coloro che manomettono la sicurezza alimentare dei cittadini per accumulare profitti", il terzo da "coloro che contribuiscono a indebolire la nostra valuta nazionale per accumulare denaro" e il quarto da "coloro che mettono in giro notizie per diffondere la disperazione". Il capo dello Stato si è scagliato anche contro chi si è opposto a tutti i tentativi di salvataggio e contro chi "ha eluso la responsabilità durante la crisi". Da ottobre 2019 il paese vive una crisi economica senza precedenti e la valuta locale si è svalutata notevolmente rispetto al dollaro statunitense. (Res)