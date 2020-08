Regno Unito: consulente governo Medley, se necessario chiudere pub per riaprire scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito potrebbero essere necessari ulteriori interventi per riportare gli studenti in classe il mese prossimo, tra cui la chiusura dei pub. E’ quanto sostenuto da uno dei principali consulenti del governo di Londra per la messa a punto di modelli sulla pandemia, il professor Graham Medley. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico “Daily Mail”, le parole di Medley arrivano dopo che il Gruppo scientifico consultivo per le emergenze (Sage) ha avvertito le autorità dal rischio di disagio sociale per via dei vari blocchi imposti per il contrasto al coronavirus. Secondo gli esperti, questa “rabbia sociale” potrebbe infatti "sopraffare tutti i tentativi" di controllare il coronavirus e "catastroficamente" minare i piani per la ripresa. Medley, membro del Sage, ha dichiarato che oggi l'Inghilterra potrebbe dover prendere in considerazione la chiusura di pub per riaprire le scuole il mese prossimo. Alla domanda dell’emittente “Bbc” su quanto dichiarato dal consulente del governo britannico in materia di sanità, Chris Whitty, secondo cui è stato raggiunto il limite delle attività che possono riaperte all'interno della società alla luce della pandemia di coronavirus, Medley ha detto: "Penso che sia del tutto possibile. Penso che siamo in una situazione in cui la maggior parte delle persone ritiene che l'apertura delle scuole sia una priorità per la salute e il benessere dei bambini e che quando lo faremo noi staremo riconnettendo molte famiglie”. Secondo l’esperto, “la chiusura di altre attività, potrebbe essere richiesto per riaprire le scuole”.(Rel)