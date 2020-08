Fase 3: Mit, sui treni nessuna deroga per posti faccia a faccia senza 1 metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui treni a lunga percorrenza si potrà derogare al distanziamento di un metro tra una persona all’altra tranne nei casi dei posti a sedere frontali. E’ quanto chiarisce il ministero dei trasporti in una nota. “In coerenza con tutte le linee guida sui sistemi di trasporto nel dpcm del 14 luglio, e con le deroghe previste per il trasporto aereo vigenti secondo il dpcm di giugno, sono previste alcune modifiche all’organizzazione del trasporto ferroviario a lunga percorrenza - spiega la nota -. E’ consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei casi in cui l’aria a bordo venga rinnovata sia mediante l’impianto di climatizzazione sia mediante l’apertura delle porte esterne alle fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni, nonché nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura del Gestore, della temperatura in stazione prima dell'accesso al treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C”. (segue) (com)