Torino: Città metropolitana, in Consiglio la seconda variazione al bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora: l’autorizzazione alla dismissione al comune di Front Canavese di aree di modeste dimensioni in prossimità del ponte sul torrente Malone per la realizzazione di una passerella pedonale, a relazione del Vicesindaco metropolitano Marco Marocco; l’aggiornamento dell’agenda operativa annuale del Piano strategico della Città Metropolitana di Torino, a relazione del Consigliere delegato Dimitri De Vita; l’adesione e l’approvazione dello Statuto del Comitato Ico Valley- Human Digital Hub, a relazione del Consigliere delegato Dimitri De Vita; le linee di indirizzo per l’Agenda per lo sviluppo sostenibile della CittàMetropolitana di Torino e del suo territorio ai sensi dell’accordo sottoscritto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a relazione della Consigliera delegata Barbara Azzarà; l’approvazione dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza del muro di sottoscarpa al Km 6+700 della Strada Provinciale 46 di Frassinetto nel territorio del Comune di Pont Canavese, a relazione del Consigliere delegato Fabio Bianco; un’interpellanza del gruppo Città di Città sul tema “Buono pasto ai dipendenti in regime di lavoro agile emergenziale”. (Rpi)