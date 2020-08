Cesano Boscone: all'alt dei carabinieri fugge contromano, 21enne arrestato dopo inseguimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scappa all’alt, fugge contromano e sperona la Radiomobile dei carabinieri. È successo ieri sera a Cesano Boscone, in provincia di Milano. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato una Bmw serie 1, intestata a un prestanome, che però ha proseguito dritta, ignorando l’ordine. Inseguita dai carabinieri, l’auto ha imboccato contromano a velocità sostenuta le vie del centro abitato di Trezzano sul Naviglio e Cesano Boscone e ha finito la sua corsa dopo aver speronato il mezzo militare. A quel punto l’uomo alla guida, un 21enne marocchino, residente a Corsico (MI), incensurato, nullafacente e regolare, ha tentato la fuga a piedi verso una zona boschiva, ma è stato bloccato dai militari, a cui ha provato a opporre resistenza con calci e pugni. Arrestato in flagranza per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, è stato trasferito nel carcere di San Vittore. (Rem)