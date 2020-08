Sardegna: al via progetti operativi ospedali di Isili e Muravera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno dal primo settembre i progetti operativi per l'area chirurgica dei presidi ospedalieri di Muravera e Isili, attraverso una riorganizzazione, resa possibile grazie al supporto degli ospedali di Cagliari, Santissima Trinità e Marino. "Puntiamo a rilanciare due presidi importanti, non solo per il proprio territorio di riferimento, ma anche per il contributo che potranno dare alle altre strutture, in particolare dell'area metropolitana", afferma l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, annunciando l'adozione, da parte di Ats, del provvedimento con il quale si stabilisce la nuova programmazione delle attività del San Marcellino e San Giuseppe Calasanzio. (segue) (com)