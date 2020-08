Sardegna: al via progetti operativi ospedali di Isili e Muravera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, al San Marcellino, grazie al rafforzamento della presenza di anestesisti verranno svolte attività in regime di 'day surgery' e 'week surgery' dal lunedì al venerdì, con presenza anestesiologica h24 (per i primi tre giorni) e h12 (per i restanti due). "Un'impostazione – precisa Nieddu – che consentirà di supportare e incrementare l'attività oncologica e chemioterapica, in particolare per ciò che riguarda il posizionamento di cateteri venosi. Inoltre sarà potenziata l'attività endoscopica, anch'essa richiesta dai pazienti di un'ampia area del territorio, che va oltre i confini del Sarrabus-Gerrei". (segue) (com)