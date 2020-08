Sardegna: al via progetti operativi ospedali di Isili e Muravera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diamo un segnale di forte attenzione per due presidi periferici che intendiamo valorizzare e rilanciare. Pur dovendo fare i conti con l'annoso problema delle carenze legate agli organici di medici specialisti, abbiamo attivato sinergie positive che consentiranno, grazie all'impegno delle grandi professionalità presenti sul nostro territorio, di dare un nuovo impulso ai servizi e ad attività ridotte per l'emergenza Covid, e già fortemente penalizzate dalle scelte operate in passato", conclude l'assessore della Sanità. (com)