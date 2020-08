Roma: Raggi, scuola infanzia il Cielo stellato esempio rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha visitato la scuola dell’infanzia del Municipio XIII, il Cielo Stellato, "che rappresenta un esempio della rinascita che è in corso in questo territorio - scrive su Facebook Raggi -. Gli spazi interni ed esterni dedicati ai piccoli sono stati riqualificati grazie a un intervento dell’amministrazione locale, che quest’anno ha aumentato i fondi per le per tutte le scuole, nidi, scuole dell'infanzia e istituti comprensivi, fino a 7 milioni di euro. Un investimento coraggioso e corretto, in un territorio che chiedeva da tempo più decoro e cura nelle strutture dedicate ai piccoli ma anche agli studenti più grandi. Gli interventi sono già iniziati e, come vedete, in alcune scuole già completati. Una cosa che mi sta particolarmente a cuore è che entro settembre saranno completati interventi di manutenzione e adeguamento in tutti i nidi e le scuole dell’infanzia del Municipio. Non sono interventi a macchia di leopardo o legati all’emergenza, ma il frutto di una saggia programmazione nell’interesse dei cittadini. Durante la visita - spiega Raggi - ho potuto vedere anche il campo sportivo del plesso scolastico '2 Ottobre 1870', recentemente ristrutturato, e con grande piacere sono andata a trovare i bambini che stanno frequentando il centro estivo municipale realizzato all’aperto nel campo sportivo della scuola 'Alfieri', ripristinato dopo l’incendio doloso che lo aveva danneggiato a dicembre. Ringrazio la presidente del Municipio XIII Giuseppina Castagnetta e Paola Biggio assessore Politiche Giovanili, Scuola, Sport Mun. XIII - Roma per l’impegno portato avanti sul territorio con forza e decisione, anche in direzione dell’educazione outdoor. Spesso - conclude Raggi - queste azioni possono essere difficili da vedere dall’esterno, ma sono davvero fondamentali per garantire il decoro e la funzionalità degli ambienti dove i più piccoli e i giovani crescono ogni giorno e in cui devono trovare sempre più opportunità". (Rer)