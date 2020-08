Roma: Gasparri (FI), Raggi finalmente si accorge degli incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Raggi in serata ieri ha ammesso il numero impressionante degli incendi che divampano in ogni Municipio. Forza Italia ricorda alla sindaca che quei roghi si sono generati per l'incuria in cui versano le aree verdi della città". Lo dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "In ogni quartiere di Roma rovi e sterpaglie costituiscono pericoli costanti per i cittadini. Tant'è che la stessa Protezione Civile ha messo in mora la Giunta capitolina, chiamando la Raggi alle proprie responsabilità - aggiunge Gasparri -. E' infatti dovere di chi amministra, effettuare i lavori di manutenzione per evitare incidenti e roghi estivi. La Raggi, chiamata in causa, provoca ancora la pazienza dei romani, postando un messaggio dove afferma, candidamente, di aver preso contatti con Vigili del fuoco e Protezione civile, entrambi impegnati in queste ore a spegnere gli incendi provocati dalla combustione di erbacce mai rimosse per la distrazione del Campidoglio. L'impunità di questa sindaca è davvero imbarazzante: pensa di raggirare i romani che vivono il disagio dell'incapacità grillina. Una vergogna intollerabile", conclude Gasparri. (Rer)