Droga: 34enne fermato a Garbagnate Milanese, in casa aveva 18 piante di marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciotto piante di marijuana in fiore e altrettante pronte a sbocciare. È la coltivazione scoperta dai carabinieri della stazione di Garbagnate di Milanese in un’abitazione di Caronno Pertusella, in provincia di Varese. I militari ieri, intorno alle 13, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato in strada a Garbagnate un 34enne italiano pregiudicato e successivamente perquisito il suo domicilio, dove hanno trovato 18 piante di marijuana con infiorescenza, 23 contenitori con all’interno semi di marijuana in fase di germogliazione, una busta con 0,2 grammi di cocaina e materiale vario per la coltivazione. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.(Rem)