Milano: le colonne sonore dei grandi film inaugurano il palinsesto di agosto di Estate Sforzesca (2)

- Dopo il concerto dedicato alle grandi musiche dei film il 1° agosto, il cartellone della prima settimana del mese vede in programma, domenica 2, lo spettacolo teatrale "Little Boy: Storia incredibile e vera della Bomba Atomica" con Roberto Mercadini, a cura di via Audio; lunedì 3 "Dita di Dama", spettacolo con Laura Pozone che fa parte del palinsesto culturale "I talenti delle Donne"; martedì 4 il concerto-spettacolo tributo a Fabrizio De Andrè "C'era un cartello giallo con una scritta nera" a cura di Associazione Culturale Sanpapié; mercoledì 5 "Come Together: Monday Orchestra Plays The Beatles", concerto della Big Band diretta da Luca Missiti in omaggio ai Fab Four; giovedì 6 "Electroclassic Summer Night" a cura di Ottava Nota; venerdì 7 "Il classico concerto rock: The Pax Side of the moon vs. Le Cameriste Ambrosiane" a cura di Milano Classica; sabato 8 il concerto a cura di Milano Classica, "Davide Locatelli suona 88 sfumature di... rock!", che esplora attraverso il pianoforte la storia del rock dalla fine degli anni '50 alla metà degli anni '90; infine, domenica 9 va in scena lo "Zelig Live Show - Summer edition", spettacolo a cura di Zelig Media Company. Il programma completo, fino al 4 settembre, è consultabile su yesmilano.it/estatesforzescaEstate Sforzesca rinnova la sua vocazione verso la sostenibilità ambientale grazie alla partnership con Legambiente e Amat, un'area bar plastic free, colonnine a pannelli solari per la ricarica dei devices e wi-fi gratuito grazie a Edison. (com)