Milano: Mirabelli (Pd), bene Sala, raccogliere la sfida per l'economia green

- "Bella intervista di Beppe Sala sul Corriere. Ha ragione, non si tratta semplicemente di continuare il buon lavoro fatto in questi anni che ha trasformato Milano e ha confermato e rafforzato la sua dimensione internazionale, ma si tratta, ancora di più dopo il Covid, di raccogliere una nuova sfida, decisiva per il futuro: quella di ridisegnare la Città Metropolitana guardando all'ambiente, alla mobilità sostenibile, ad una economia green". Così su Facebook il senatore milanese Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd al Senato, commenta l'intervista del sindaco di Milano Sala al Corriere della Sera. "Milano - conclude Mirabelli - può dare un grande contributo al Paese e solo chi ha chiara questa visione e questa idea di futuro può continuare a governare la città". (com)