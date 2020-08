Migranti: Gelmini, stato di emergenza per Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in una nota afferma: "il vero stato di emergenza da proclamare è quello per Lampedusa e per la nuova ondata di sbarchi di migranti. Delle navi promesse per assicurare la quarantena ai clandestini – di cui si parla da settimane – ancora non c'è traccia e l'hot spot dell'isola è al collasso. La gestione di questo problema da parte del governo è stata a dir poco superficiale. Bisogna correre ai ripari anche perché, con il covid, è a rischio la salute di soccorritori, volontari, protezione civile e cittadini: serve una forte azione diplomatica nel nord Africa e serve chiamare in causa l'Unione Europea. La solidarietà economica ancora di là da venire non basta: Conte chiami i suoi omologhi e pretenda che il problema sia messo subito all'ordine del giorno degli organismi europei".(Com)