Sardegna: Lampis consegna moto d’acqua ad associazione volontari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo intervento - ha spiegato l'assessore Lampis - rientra in una strategia che mira ad elevare il livello di sicurezza dei litorali. Potersi dotare di mezzi di soccorso ausiliari è fondamentale per un Comune con 47 chilometri di coste, un mare particolarmente esposto al maestrale e quindi con un maggiore indice di pericolosità per i bagnanti che le frequentano durante l'estate. Le moto d'acqua - ha aggiunto l'esponente della Giunta Solinas - garantiscono velocità d'azione e d'intervento. Possono presidiare lunghi tratti di mare e intervenire prontamente per la salvaguardia della vita umana in mare". T (segue) (com)