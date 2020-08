Sardegna: Lampis consegna moto d’acqua ad associazione volontari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assegnazione di questo tipo di mezzi nautici - ha concluso Lampis - è un atto di responsabilità e non solo di generosità. Rappresenta un impegno non solo per l'amministrazione regionale, ma soprattutto per l'associazione affidataria, a cui va il nostro ringraziamento, che dovrà garantire un buon uso del mezzo sfruttando al massimo le sue potenzialità e capacità di azione. La Costa Verde, oggi, grazie alle misure di prevenzione sul rischio balneare sarà sicuramente più sicura". (com)