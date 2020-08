Varese: sorpreso a rubare, tenta fuga rocambolesca nel centro commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenta di rubare nel centro commerciale “Le Corti” di Varese e una volta fermato, prova a scappare dagli agenti. È successo nel pomeriggio di venerdì 31 luglio, quando un peruviano di 34 anni, domiciliato a Milano, sua moglie incinta e un’amica, entrambe cittadine italiane di origine sudamericana, sono stati notati dall’addetto all’antitaccheggio di un noto negozio sportivo, mentre trafficavano con delle magliette dell’Inter. Scoperti, i tre sono stati invitati ad attendere l’arrivo della polizia in un ufficio nel retro del negozio. Dopo l’identificazione, l’uomo è stato accompagnato dagli agenti alle Volanti. Arrivato davanti alle scale mobili, però, il 34enne le ha imboccate in senso contrario ed è scappato verso l’uscita, correndo a zig zag e rovesciando i cestini e qualsiasi altro oggetto che ha trovato lungo il tragitto, per ostacolare l’inseguimento di polizia. Gli agenti sono comunque riusciti a raggiungerlo e a immobilizzarlo dopo poche decine di metri. Dai successivi accertamenti alla Questura di Varese, l’uomo, G.O.J., è risultato essere un professionista dei furti nei negozi, già espulso e rimpatriato in Perù, era tornato in Italia prima del termine di dieci anni. Girava con un equipaggiamento costruito ad arte per togliere le placche anti-taccheggio e sotto la maglietta teneva una sacco per nascondere la merce rubata. Il 34enne è stato arrestato e oggi sarà processato per direttissima. Le due donne sono state denunciate a piede libero per tentato furto in concorso. Ai tre la Questura ha notificato il foglio di via obbligatorio da Varese.(com)