Strage Bologna: domani Casellati alla cerimonia di commemorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, domani sarà a Bologna per partecipare alla cerimonia di commemorazione delle vittime della strage di Bologna di cui quest'anno ricorre il 40 esimo anniversario. Alle 9, presso Palazzo d'Accursio, insieme ai rappresentanti del governo, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna, incontrerà i familiari delle vittime. A seguire, si sposterà in Piazza Maggiore, dove alle 10.25 assisterà al fischio del treno in diretta streaming con la Stazione, osservando un minuto di silenzio in ricordo delle vittime, assieme a tutti gli altri partecipanti. Il presidente del Senato concluderà quindi la cerimonia con il suo intervento. Successivamente le autorità si recheranno presso la stazione di Bologna per deporre una corona di alloro in memoria delle vittime della strage. A conclusione della commemorazione, Casellati, insieme al sindaco di Bologna e al presidente dell'Associazione familiari vittime, Paolo Bolognesi, scoprirà la nuova targa posizionata in occasione del 40esimo anniversario della strage. (Rin)