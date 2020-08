Roma: entra in negozio e aggredisce proprietario per rubare 5 bottiglie di birra, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in un minimarket e aggredisce il proprietario per rubare 5 bottiglie di birra. E' successo a Roma, dove un magrebino di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per rapina aggravata. In particolare, l'uomo è entrato in un minimarket in via San Giovanni in Laterano e, dopo essersi avvicinato al proprietario, lo ha colpito con pugni al collo, sul volto e sulla nuca. Poi, dopo aver spaccato il vetro del frigorifero ha prelevato una bottiglia di birra l'ha rotta e con il coccio tra le mani ha minacciato ancora la vittima. Subito dopo ha rubato 5 bottiglie di birra e si è allontanato dal negozio in direzione della Basilica di San Giovanni in Laterano. Quando la pattuglia del commissariato Celio è intervenuta sul posto, alcuni passanti hanno indicato loro la via di fuga del malvivente. Rintracciato poco dopo, i poliziotti sono riusciti a fermarlo. Con non poca difficoltà, lo straniero, che ha cercato di divincolarsi, è stato bloccato e accompagnato negli uffici di polizia. Dopo gli accertamenti di rito è stato arrestato e dovrà rispondere di rapina aggravata. (Rer)