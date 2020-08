Coronavirus: Madrid è la città europea con tasso maggiore di mortalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Madrid è la metropoli europea che ha registrato il più alto tasso di mortalità in eccesso durante la pandemia di coronavirus. E’ quanto emerge da un rapporto dall’Ufficio nazionale di statistica del Regno Unito (Ons) ripreso dalla stampa spagnola. Secondo l’Ons il picco più alto di mortalità in eccesso si è verificato a Madrid nella settimana del 27 marzo, l’incidenza di mortalità in eccesso è stata quattro volte superiore alla media. L'eccedenza viene calcolata prendendo come denominatore la media dei decessi avvenuti negli anni 2015-2019. L'Inghilterra - il rapporto distingue tra le quattro nazioni del Regno Unito - non ha registrato i picchi più alti, ma è il paese europeo con la più alta mortalità in eccesso nell'intero periodo analizzato.(Spm)