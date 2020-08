Libia: ministro Emirati, la Turchia smetta di interferire negli affari arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' più appropriato che la Turchia smetta di interferire negli affari arabi. Lo ha scritto su Twitter il ministro di Stato agli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, in risposta alle dichiarazioni del ministro della Difesa turco, Hulusi Akar. Quest'ultimo ha avvertito Abu Dhabi delle ripercussioni per il ruolo degli Emirati in Libia. "Le dichiarazioni provocatorie del ministro della Difesa turco rappresentano una nuova caduta della diplomazione del paese. Le relazioni non si gestiscono con le minacce e le intrusioni. Non c'è spazio per le illusioni coloniali in questo momento e sarebbe più appropriato che la Turchia smettesse di intromettersi negli affari arabi", ha scritto Gargash. (segue) (Res)