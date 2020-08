© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la crescita dei finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia che ieri, 31 luglio, sono divenuti 63,5 miliardi di euro, per 931 mila domande, di cui 792 mila fino a 30 mila Euro, per 15,7 miliardi di euro. Gli sforzi delle banche per la ripresa economica e sociale proseguiranno senza sosta anche in agosto. (Rin)