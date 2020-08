Fase 3: Meloni, parlamentari Fd'I vestiti da sposi per accendere riflettori su settore matrimoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore degli eventi, e in particolare quello dei matrimoni, è stato "tra i più colpiti dall'emergenza Covid eppure è tra quelli di cui la politica finora si è occupata di meno in assoluto. Per questo militanti e parlamentari di Fratelli d'Italia hanno simbolicamente indossato degli abiti da sposi, preso una torta e allestito un matrimonio: vogliamo accendere i riflettori su questo ambito e formulare due proposte molto semplici". Lo afferma Giorgia Meloni in un video su Facebook. "La prima - spiega - è l'unificazione degli anni fiscali 2019-2020 considerati come un unico anno fiscale e far pagare le tasse a giugno del 2021 perché questo consentirebbe di compensare gli utili del 2019 e le perdite del 2020. E l'altra è sugli aiuti a fondo perduto: noi chiediamo che il contributo venga calcolato sulla media annuale e non sul fatturato del mese di aprile perché vuol dire escludere comparti come questi che hanno un guadagno stagionale successivo, di solito, al mese d'aprile". (segue) (Rin)