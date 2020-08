Fase 3: Meloni, parlamentari Fd'I vestiti da sposi per accendere riflettori su settore matrimoni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal periodo del lockdown a oggi, continua Meloni, "le stime parlano di circa 80 mila matrimoni saltati e le associazioni di categoria dicono che circa 45 mila aziende che operano in questo settore sono in estrema difficoltà, per un volume d'affari di circa 15 miliardi di euro. Aziende di ogni genere, che vanno dalle location, ai catering, ai ristoranti, agli atelier, ai parrucchieri, truccatori, fotografi, wedding planner: tantissime persone che rischiano il posto di lavoro. Quelle di Fratelli d'Italia sono due proposte semplici e che fino ad ora non sono state accolte. Speriamo si possa fare. Vogliamo rimettere in piedi questo settore e lo facciamo proprio con la simbologia del matrimonio che alla fine è questo: il giorno in cui dici si, è il giorno in cui ami e in cui speri, è il giorno in cui inizia un nuovo percorso. Ed è esattamente quello che vogliamo anche per la nostra Nazione". (Rin)