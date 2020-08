Cuba: Borrell ricorda Eusebio Leal, "capì rapporto profondo con Madrid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno più dello storico cubano Eusebio Leal ha saputo spiegare il profondo rapporto tra Cuba e Spagna. E' questo il messaggio di cordoglio dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in merito alla morte ieri dell'intellettuale cubano, spentosi all'età di 77 anni. "Quando gli uomini non lo ricordano più, le vecchie pietre dell'Avana che ha salvato dall'oblio continueranno a conservare il suo ricordo innamorato. Nessuno come Eusebio Leal ha capito il profondo rapporto tra Spagna e Cuba", scrive Borrell su Twitter. "Il suo discorso al palacio de Capitanía General durante la visita del presidente del Consiglio (spagnolo), Pedro Sanchez, è stato impressionante, con tutto il loro amore e saggezza dalla nostra storia condivisa", aggiunge l'ex capo della diplomazia di Madrid. (Beb)